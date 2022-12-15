В Новосибирской области будут судить экс-дорожного мастера, обвиняемого в смерти монтера на путях. Фото: Восточное МСУТ СК РФ.

В Новосибирской области будут судить бывшего дорожного мастера. Ему вменяют, что по его вине при ведении строительных работ погиб один монтер, а второй получил тяжкий вред здоровью. Об этом сообщили в Восточном МСУТ СК РФ.

– По данным следствия, 14 мая 2022 года ночью бригада в составе монтеров пути, сигналиста, а также локомотивной бригады ТЧЭ-19, которой руководил дорожный мастер, демонтировала и укладывала железнодорожное полотно в Убинском районе Новосибирской области, – сообщает ведомство. – Матер, нарушив правила безопасности, скомандовал машинисту начать движение. Но при этом локомотивной бригаде не сказал остановиться в темное время суток. Из-за чего локомотив наехал на двух монтеров, которые находились в колее пути. Один погиб на месте, второй получил тяжкие травмы.

Экс-дорожный мастер в ходе следствия вину признал частично.

Уголовное дело в отношении него по существу рассмотрит Убинский районный суд НСО.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber