В Новосибирске цены на такси подскочили вдвое из-за 30-градусных морозов утром 15 декабря

В Новосибирске 15 декабря выросли цены на такси.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Утром в четверг, 15 декабря, новосибирцев шокировала стоимость поездки на такси. В среднем цены с 200 рублей выросли до 400 за 15-минутный маршрут.
Из-за ночных морозов работать вышло мало водителей, сообщают агрегаторы.
– Свободных машин не хватает. Система временно повышает цену, чтобы привлечь водителей, – объясняют увеличение стоимости сервисы такси.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о пробках утром 15 декабря.
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