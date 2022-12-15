В Новосибирске цены на такси подскочили вдвое из-за 30-градусных морозов утром 15 декабря

В Новосибирске 15 декабря выросли цены на такси. Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром в четверг, 15 декабря, новосибирцев шокировала стоимость поездки на такси. В среднем цены с 200 рублей выросли до 400 за 15-минутный маршрут.

Из-за ночных морозов работать вышло мало водителей, сообщают агрегаторы.

– Свободных машин не хватает. Система временно повышает цену, чтобы привлечь водителей, – объясняют увеличение стоимости сервисы такси.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о пробках утром 15 декабря.

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