Новосибирск морозным утром 15 декабря сковали пробки в 6 баллов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Утром 15 декабря Новосибирск встал в шестибалльных пробках. Об этом сообщает «2ГИС». Рассказываем, по каким улицам сегодня не проехать.
Заторы на Станционной, Широкой, площади Труда, Райсовета и проезде Энергетиков. Затруднено движение по улицам Станиславского, Ватутина и Котовского. Пробки на Троллейной, Немировича-Данченко, Титова и Блюхера. Затор на Советском шоссе и на улице Петухова. Пробка также сковала Октябрьский мост.
На правом берегу не проехать по Большевистской, Никитина, Добролюбова и Восход. На улицах Кирова и Бориса Богаткова тоже заторы.
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