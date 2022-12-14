В Алтайском крае в 2022 году вдвое выросло число погибших в пожарах детей

В Алтайском крае в 2022 году в пожарах погибло вдвое больше детей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Алтайском крае в 2022 году в пожарах погибло вдвое больше детей. Такие данные приводит областное МЧС. За 11 месяцев года в 11,5 тысячах пожаров погибли шесть несовершеннолетних.

— Анализ гибели детей на пожарах показал, что все пожары произошли в жилье, причинами их явились: нарушение правил эксплуатации электрооборудования, короткое замыкание электрооборудования. Возраст всех погибших детей от 3 до 14 лет, — цитирует МЧС издание Amic.ru.

При этом, главной причиной пожаров в регионе все еще остается неосторожное обращение с огнем. Всего за прошедший период текущего года в Алтайском крае в пожаре погибли 150 человек, еще 111 — получили травмы.

Только с начала декабря в регионе случилось 213 пожаров, в которых погибли 10 человек и еще 3 пострадали.

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