Трое алтайцев обокрали золотодобытчиков на 4 миллиона рублей

Трое алтайцев обокрали золотодобытчиков в Красноярском крае и сбежали в родной регион. Фото: МВД по Красноярскому краю

Трое алтайцев обокрали золотодобытчиков в Красноярском крае и сбежали в родной регион. С собой воришки прихватили не только драгоценную добычу, но и деньги, технику рабочих и их банковские карты.

— Трое жителей Республики Алтай 38, 35 и 34 лет в сентябре напали на прииск Красноярского края, где велась добыча золота. Они угрожали золотодобытчикам оружием, а также избили двух работников. После они похитили свыше 200 тысяч рублей, около килограмма золотого песка, прихватив с собой сотовые телефоны, ноутбук и прочую технику, пластиковые карты и другое имущество. Общая сумма похищенного составила около 4 миллионов рублей, — цитирует МВД издание «Толк».

При обысках у мужчин изъяли оружие. Фото: МВД по Красноярскому краю

Задержать воришек удалось в их родном регионе. В домах мужчин провели обыски: изъяли золотой песок и автомобиль, телефоны и три зарегистрированных ружья, использованные во время нападения.

Красноярские полицейские возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас оно направлено на рассмотрение в суд. Алтайцам грозит до 12 лет колонии.

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