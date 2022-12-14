В Новосибирске из-за ремонта теплотрассы до 30 декабря ограничили проезд по трем улицам

В Новосибирске из-за ремонта теплотрассы с 14 по 30 декабря ограничат проезд по трем улицам. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске из-за ремонта теплотрассы с 14 по 30 декабря ограничат проезд по трем улицам. Об этом рассказали в мэрии города.

— С 14 по 30 декабря на пересечении улице Толстого и улице Маковского в районе частного жилого дома по улице Толстого, 51 на 2 метра сужается проезд по улице Толстого и на 5 метров — по улице Маковского, — пояснили в муниципалитете. — В этот же период на 4, 5 метра сужается проезд по улице Аэропорт напротив строящегося жилого дома № 1/3.

Оба ограничения связаны с работами на теплосетях. В район улиц Толстого и Маяковского их будут ремонтировать, а в районе улицы Аэропорт — прокладывать.

Водителей просят быть осторожными на этих участках дорог: следовать всем знакам и соблюдать ПДД.

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