В мэрии представили полный список улиц Новосибирска, которые засыпят «Бионордом»

В мэрии Новосибирска рассказали, какие улицы в городе этой зимой будут засыпать реагентом «Бионорд». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Новосибирска рассказали, какие улицы в городе этой зимой будут засыпать реагентом «Бионорд». Специальная смесь призвана защищать дороги от гололеда.

— По требованиям ГОСТА в населенных пунктах на покрытии проезжей части дорог не допускаются наличие снега и зимней скользкости, и зимняя скользкость должна быть устранена в срок от 4 до 12 часов в зависимости от категории дороги или группы улицы, — пояснили КП-Новосибирск в мэрии города.

Новосибирцев перспектива наличия реагента на дорогах зимой не прельщала. Горожане считали, что именно из-за него на дорогах возникает слякоть и грязь. Однако позже в муниципалитете опровергли это, заявив, что смеси имеют все разрешительные документы, а профильные службы одобряют использование «Бионорда» на улицах города.

— При растворении в снегу образуется чистый прозрачный рассол с долей нерастворимого остатка не более 2 %, — объяснили тогда в мэрии.

Еще, как отметили городские власти, реагент вызывает коррозию металла в два раза реже, чем обычная пескосоляная смесь, и не врезается в лапки животных. А причинами слякоти могут быть большегрузы и спецтехника, привозящая в город на колесах грязь со стройплощадок, а также заводы и щебеночные дороги частного сектора.

Публикуем список улиц во всех районах Новосибирска, которые зимой будут засыпать «Бионордом»:

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Проспект Димитрова (от ж/д путепровода до пл. Кондратюка) ;

Ул. Нарымская (от ул. Сибирская до пл. Трубникова) ;

Пл. Гарина-Михайловского (от ул. Челюскинцев до Вокзальной магистрали) ;

Вокзальная магистраль (от ул. Советская до ул. Челюскинцев) ;

Ул. Сибирская (от ул. Советская до ул. Нарымская) ;

Ул. Ленина (от ул. Советская до Пр. Димитрова) ;

Ул. Челюскинцев (от ул. Советская до ул. Ленина) ;

Пл. Кондратюка;

Ул. Владимировская (от развязки Димитровского моста до границы с Заельцовским районом);

Ул. Фабричная (от ж/д путепровода до развязки Димитровского моста) ;

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Красный проспект (от эстакады на пл. Инженера Будагова до ул. Писарева) ;

Октябрьская магистраль (от Красного проспекта до ул. Каменская) ;

Пл. Инженера Будагова;

Ул. Гоголя (от ул. Советская до ул. Селезнева) ;

Ул. Каменская (от Октябрьской магистрали до ул. Максима Горького) ;

Ул. Фрунзе (от ул. Советская до ул. Селезнева) ;

Ул. Селезнева (от ул. Фрунзе до ул. Гоголя) ;

Ул. Ипподромская (от ул. Кропоткина до пл. Инженера Будагова) ;

Ул. Орджоникидзе (от ул. Советская до пл. Ленина) ;

Ул. Ленина (от ул. Советская до пл. Ленина) ;

Ул. Свердлова (от ул. Советская до ул. Серебренниковская) ;

Ул. Сибревкома (от Красного проспекта до ул. Серебренниковская) ;

Ул. Депутатская (от Красного проспекта до ул. Каменская) ;

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Ул. Большевистская (от пл. Южная до развязки у ТЦ «Метро Кэш энд Керри») ;

Ул. Восход (от ул. Зыряновская до ул. Кирова) ;

Октябрьская магистраль (от ул. Сакко и Ванцетти до ул. Каменская) ;

Ул. Никитина (от ул. Кирова до ул. Есенина) ;

Ул. Кирова (от ул. Сакко и Ванцетти до ул. Восход) ;

ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОН

Красный проспект (от границы Центрального района (ж/д п/п) до Мочищенского шоссе (дамба ул. Аэропорта) ;

Пл. Калинина;

Ул. Жуковского (от ул. Стасова до Мочищенского шоссе) ;

Ул. Нарымская (от ж/д путепровода до ул. Д. Ковальчук) ;

Ул. Плановая (от ул. Д. Ковальчук до ул. Стасова) ;

Мочищенское шоссе (от Красного проспекта до Дачного шоссе) ;

1-е Мочищенское шоссе (от Дачного шоссе до Краснояровского шоссе) ;

Ул. Кедровая (от Мочищенского шоссе до ул. Краузе) ;

Ул. Владимировская (от ул. Д. Ковальчук до границы с Ж/д районом (ж/д переезд) ;

Ул. Дачное шоссе (от Мочищенского шоссе до въезда в санаторий

от ООТ «Дачи» до ООТ «Военный санаторий Ельцовка») ;

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Ул. Станционная;

Пр. Энергетиков;

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Морской проспект;

Пр. Лаврентьева;

Пр. Строителей;

Университетский проспект;

Ул. Ильича;

Ул. Жемчужная;

Ул. Инженерная;

Ул. Будкера;

Ул. Николаева.

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