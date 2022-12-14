В мэрии представили полный список улиц Новосибирска, которые засыпят «Бионордом»

В мэрии Новосибирска рассказали, какие улицы в городе этой зимой будут засыпать реагентом «Бионорд».
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В мэрии Новосибирска рассказали, какие улицы в городе этой зимой будут засыпать реагентом «Бионорд». Специальная смесь призвана защищать дороги от гололеда.
— По требованиям ГОСТА в населенных пунктах на покрытии проезжей части дорог не допускаются наличие снега и зимней скользкости, и зимняя скользкость должна быть устранена в срок от 4 до 12 часов в зависимости от категории дороги или группы улицы, — пояснили КП-Новосибирск в мэрии города.
Новосибирцев перспектива наличия реагента на дорогах зимой не прельщала. Горожане считали, что именно из-за него на дорогах возникает слякоть и грязь. Однако позже в муниципалитете опровергли это, заявив, что смеси имеют все разрешительные документы, а профильные службы одобряют использование «Бионорда» на улицах города.
— При растворении в снегу образуется чистый прозрачный рассол с долей нерастворимого остатка не более 2 %, — объяснили тогда в мэрии.
Еще, как отметили городские власти, реагент вызывает коррозию металла в два раза реже, чем обычная пескосоляная смесь, и не врезается в лапки животных. А причинами слякоти могут быть большегрузы и спецтехника, привозящая в город на колесах грязь со стройплощадок, а также заводы и щебеночные дороги частного сектора.
Публикуем список улиц во всех районах Новосибирска, которые зимой будут засыпать «Бионордом»:
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
Проспект Димитрова (от ж/д путепровода до пл. Кондратюка) ;
Ул. Нарымская (от ул. Сибирская до пл. Трубникова) ;
Пл. Гарина-Михайловского (от ул. Челюскинцев до Вокзальной магистрали) ;
Вокзальная магистраль (от ул. Советская до ул. Челюскинцев) ;
Ул. Сибирская (от ул. Советская до ул. Нарымская) ;
Ул. Ленина (от ул. Советская до Пр. Димитрова) ;
Ул. Челюскинцев (от ул. Советская до ул. Ленина) ;
Пл. Кондратюка;
Ул. Владимировская (от развязки Димитровского моста до границы с Заельцовским районом);
Ул. Фабричная (от ж/д путепровода до развязки Димитровского моста) ;
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
Красный проспект (от эстакады на пл. Инженера Будагова до ул. Писарева) ;
Октябрьская магистраль (от Красного проспекта до ул. Каменская) ;
Пл. Инженера Будагова;
Ул. Гоголя (от ул. Советская до ул. Селезнева) ;
Ул. Каменская (от Октябрьской магистрали до ул. Максима Горького) ;
Ул. Фрунзе (от ул. Советская до ул. Селезнева) ;
Ул. Селезнева (от ул. Фрунзе до ул. Гоголя) ;
Ул. Ипподромская (от ул. Кропоткина до пл. Инженера Будагова) ;
Ул. Орджоникидзе (от ул. Советская до пл. Ленина) ;
Ул. Ленина (от ул. Советская до пл. Ленина) ;
Ул. Свердлова (от ул. Советская до ул. Серебренниковская) ;
Ул. Сибревкома (от Красного проспекта до ул. Серебренниковская) ;
Ул. Депутатская (от Красного проспекта до ул. Каменская) ;
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
Ул. Большевистская (от пл. Южная до развязки у ТЦ «Метро Кэш энд Керри») ;
Ул. Восход (от ул. Зыряновская до ул. Кирова) ;
Октябрьская магистраль (от ул. Сакко и Ванцетти до ул. Каменская) ;
Ул. Никитина (от ул. Кирова до ул. Есенина) ;
Ул. Кирова (от ул. Сакко и Ванцетти до ул. Восход) ;
ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОН
Красный проспект (от границы Центрального района (ж/д п/п) до Мочищенского шоссе (дамба ул. Аэропорта) ;
Пл. Калинина;
Ул. Жуковского (от ул. Стасова до Мочищенского шоссе) ;
Ул. Нарымская (от ж/д путепровода до ул. Д. Ковальчук) ;
Ул. Плановая (от ул. Д. Ковальчук до ул. Стасова) ;
Мочищенское шоссе (от Красного проспекта до Дачного шоссе) ;
1-е Мочищенское шоссе (от Дачного шоссе до Краснояровского шоссе) ;
Ул. Кедровая (от Мочищенского шоссе до ул. Краузе) ;
Ул. Владимировская (от ул. Д. Ковальчук до границы с Ж/д районом (ж/д переезд) ;
Ул. Дачное шоссе (от Мочищенского шоссе до въезда в санаторий
от ООТ «Дачи» до ООТ «Военный санаторий Ельцовка») ;
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Ул. Станционная;
Пр. Энергетиков;
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Морской проспект;
Пр. Лаврентьева;
Пр. Строителей;
Университетский проспект;
Ул. Ильича;
Ул. Жемчужная;
Ул. Инженерная;
Ул. Будкера;
Ул. Николаева.
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