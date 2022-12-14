На жительницу Новосибирска, нашедшую у дочки вшей после посещения детсада, написали жалобу в ПДН

По словам женщины, вшей она нашла у дочки, забрав ее из сада. Фото: предоставлено Еленой Булыгиной

На жительницу Новосибирска, нашедшую у дочки вшей, написали жалобу в ПДН. Напомним, что в детсаду Центрального района города разгорелся скандал. Одна из мам заявила, что вши у ее дочери появились из-за антисанитарии в детском садике.

- После всего случившегося я перевела дочку в другой детсад, но на меня написали жалобу в ПДН. Подумали, что она из дома их принесла, - рассказала КП-Новосибирск Елена Булыгина, мама ребенка.

По словам женщины, никаких признаков нечистоплотности у нее дома не нашли.

- Сотрудники ПДН составили бумагу, что мы хорошая семья, и к нам претензий нет, - говорит сибирячка.

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