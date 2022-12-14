«Вызывайте экзорциста»: в Новосибирске в одном доме одновременно загорелась квартира, прорвало канализацию и затопило подвал

В дома одновременно загорелась квартира, затопило цветочный магазин и подвал. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске день у жителей дома на улице Богдана Хмельницкого, 4 сегодня явно не задался. В среду, 14 декабря, он будто бы притягивал к себе несчастья: сначала там случился пожар, потом прорыв канализации и потоп.

— На Богдана Хмельницкого, 4, сегодня случился пожар в квартире (замкнула проводка, горел холодильник). Хозяева квартиры на 3 этаже присутствовали на месте, не пострадали, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — Затем, около 20:30 прорвало трубу у канализации — цветочный магазин полностью затопило фекалиями, а в одном из подвальных помещений дома бьет «фонтан».

Местные жители рассказали, что вызвали аварийную службу, однако до девяти вечера к ним никто так и не приехал.

Тем временем, сибиряки в соцсетях хоть и сочувствуют жителям дома, но удержаться от острот все же не могут:

— Вызывайте экзорциста.

— Жителям явно сегодня не скучно…

— Цветы испорченные жалко, — пишут люди

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