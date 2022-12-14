Плата за детский сад в Новосибирске с 1 января 2023 года: насколько вырастет, кому положены льготы

В Новосибирске с 1 января 2023 года вырастет плата за детский сад Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Плата за детский сад в Новосибирске с 1 января 2023 года увеличится. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.

— С 1 января 2023 года родители должны будут платить 135 рублей в день на ребенка из группы раннего возраста (до трех лет), и 163 рубля в день за ребенка из группы дошкольного возраста (дети старше трёх лет), — сообщается в постановлении. — Плата для малоимущих и многодетных семей составит 67, 5 рубля в день за детей до трех лет и 81, 5 рубля за детей старше трех лет.

Финансировать разницу между фактическими расходами детсадов и оплатой родителей поручено департаменту образования муниципалитета.

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