В Новосибирске каршеринговый автомобиль столкнулся с «Фольксвагеном»

В Первомайском районе Новосибирска каршеринговый автомобиль попал в аварию. Фото: "АСТ-54"
В Первомайском районе Новосибирска каршеринговый автомобиль попал в аварию. ДТП случилось в среду, 14 декабря. О нем рассказали в соцсетях очевидцы.
— На улице Баганской столкнулись каршеринговый чёрный седан Volkswagen Polo и чёрный седан Volkswagen Passat, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
По словам очевидцев, в ДТП никто не пострадал. В Госавтоинспекции аварию пока никак не прокомментировали.
На кадрах ролика с места случившегося видно, что у обоих машин оказались повреждены передние части.
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