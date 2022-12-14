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НовостиОбщество14 декабря 2022 13:18

Кто эта героиня? ГИБДД нашла девушку, которая вытащила ребенка из-под колес автобуса в Барнауле

Стала известна личность девушки, которая вытащила ребенка из-под колес автобуса в Барнауле
Анастасия ХРОМЫХ
Девушка вытащила ребенка из-под колес автобуса в Барнауле. Фото: стоп-кадр из видео

Девушка вытащила ребенка из-под колес автобуса в Барнауле. Фото: стоп-кадр из видео

Студентка Барнаульского кооперативного техникума Яна Татиева спасла мальчика, которого чуть не сбил автобус. Об этом сообщает Amic.

Инцидент произошел утром 8 декабря на улице Аванесова. Девушка пересекала проезжую часть по зебре. Подходя к тротуару, она увидела школьника − мальчик хотел перебежать дорогу и уже оказался на пешеходном переходе.

В это время по второй полосе мчался автобус. Увидев это, Яна резко одернула ребенка.

В Госавтоинспекции Алтайского края отблагодарили студентку. В среду, 14 декабря, полицейские вручили сибирячке билеты на баскетбольные и хоккейные матчи, а также сертификат на занятия в спорткомплексе «Первый».

− Ее поступок служит ярким примером настоящего мужества и способствует формированию позитивного образа гражданина России, − подчеркнули в ГИБДД.

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