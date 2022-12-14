Новосибирские волонтеры выходили сову-сплюшку с переломом крыла

Сову-сплюшку с открытым переломом крыла и черепно-мозговой травмой выходили новосибирские волонтеры. Фото: Сибкрай

Сову-сплюшку с открытым переломом крыла и черепно-мозговой травмой выходили новосибирские волонтеры. Об этом сообщает «Сибкрай».

Птица попала к волонтерам в начале сентября, ее назвали Гавклем. На сову было больно смотреть − из-за перелома у нее из кожи торчали косточки.

− Операцию пришлось ждать почти месяц, поэтому прогнозы были осторожные, − отметили в публикации.

Однако произошло настоящее чудо − старый открытый перелом начал зарастать. Интересно, что все это время сплюшка даже не пыталась взлететь. Крыло находилось в покое и быстро восстанавливалось.

Позже волонтеры поняли, почему птица отказалась от полетов, как будто понимала – пока нельзя. На ее поведение повлияла травма головы. После сильного удара сова начала считать себя маленьким птенцом.

В итоге Гавклю сделали операцию − врачи установили в крыло спицу. И пернатый пациент полетел на радость волонтерам. В скором времени сплюшку отправят на реабилитацию в Кемеровскую область.

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