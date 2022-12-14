Новосибирский врач рассказал, как выявить одновременное заражение свиным гриппом и ковидом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области усугубилась ситуация с ОРВИ и гриппом. Чаще всего у людей выявляют именно свиной грипп, согласно статистике регионального Минздрава. При этом и ковид никуда не уходил. Корреспонденты КП-Новосибирск выяснили, что произойдет с организмом человека, если он одновременно заболеет и гриппом, и ковидом.

– Пробы людей, которые с подтвержденными случаями гриппа попадают в больницы, частично уходят в Роспотребнадзор, и там они проводят типирование, определяя штаммы. Но до врачей эта информация доходит с запозданием, то есть вряд ли получится получить информацию про конкретного пациента. Поэтому на амбулаторном этапе очень сложно сказать, какие инфекции сейчас бушуют и сочетаются ли они между собой, – пояснил КП-Новосибирск Андрей Поздняков, врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико- диагностической лаборатории «Инвитро- Сибирь»

Чтобы определить, чем именно вы заразились, нужно пройти тестирование, уверен эксперт. Если это ковид, тактика лечения будет одной, если грипп, врач назначит этиотропные препараты.

– Как протекает сочетанная инфекция гриппа и ковида – неизвестно, потому что, когда человек заболевает, зачастую не проводится достаточно подробной расшифровки причин заболевания. Если бы таких случаев микст-инфекций было много, то можно было бы выявить типичные симптомы и осложнения, но пока данных слишком мало, – подчеркнул в беседе с КП-Новосибирск Андрей Поздняков.

Если же вы заподозрили у себя сочетания гриппа и ковида, паниковать не нужно. Для начала следует пройти тестирование, чтобы точно определить диагноз.

– Но в первую очередь нужно всё-таки обращать внимание на симптоматику, потому что, если человек получает два положительных результата, но при этом температура тела у него 37,2 градуса и чувствует он себя достаточно неплохо, то нет показаний для госпитализации, а значит ехать в больницу не нужно, – пояснил эксперт.

Однако, если симптоматика серьезнее – температура за 39, интоксикация, кровотечения в слизистых, нужно срочно вызывать врача. Ведь в таких случаях нужна госпитализация и комплексное обследование для назначения лечения, заключил врач.

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