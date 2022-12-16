В Новосибирске магазинного вора отправили в колонию строгого режима за кражу косметики и драку с полицией

Суд вынес строгий приговор
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске суд отклонил апелляцию магазинного вора, который пытался украсть косметику и носки из магазина. 19 июля 2021 года пьяный мужчина зашел в гипермаркет и похитил оттуда крем для лица, дезодорант, носки и другие товары на сумму в 1,5 тысячи рублей. Подсудимый прошел мимо касс, но на выходе был задержан сотрудницами магазина и Росгвардией.
Подсудимый оскорбил и ударил водителя Росгвардии ногой в живо. В полиции возбудили уголовное дело о грабеже и применении насилия к представителю власти, не опасного для жизни и здоровья.
- Ранее мужчина был судим за грабеж. Октябрьский районный суд назначил 26-летнему уроженцу Читинской области три года лишения свободы в колонии строгого режима. Новосибирский областной суд отклонил апелляционную жалобу и оставил приговор в силе, - сообщила КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова.
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