В Новосибирской области с продавца взыскали деньги за использование изображений героев видеоигры

Продавец погасил судебную задолженность за использование изображений героев чужой видеоигры.
Фото: Даниил ОПАРИН
Продавец погасил судебную задолженность за использование изображений героев чужой видеоигры. Об этом сообщили в ГУ ФССП России по Новосибирской области.
Известно, что 35-летний мужчина продавал текстильную продукцию, на которой был изображен товарный знак финской компании. Речь идет о рисунках птиц на вещах.
Таким образом предприниматель нарушил исключительное право на товарный знак иностранного издателя. Однако выплачивать штраф сибиряк не спешил.
Тогда в дело вмешались судебные приставы. Они постановили запретить совершение регистрационных действий машины должника марки BMW 530D.
− Поскольку гражданин запланировал снять с учета автомобиль, ему понадобилось обратиться в Службу судебных приставов, чтобы снять запрет, − рассказали в ГУ ФССП России по региону.
Мужчина был вынужден оплатить задолженность. После этого с его авто сняли все ограничения.
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