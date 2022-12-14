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НовостиОбщество14 декабря 2022 11:39

В Новосибирской области с продавца взыскали деньги за использование изображений героев видеоигры

Мужчина выплатил 52 тысячи рублей
Анастасия ХРОМЫХ
Продавец погасил судебную задолженность за использование изображений героев чужой видеоигры.

Продавец погасил судебную задолженность за использование изображений героев чужой видеоигры.

Фото: Даниил ОПАРИН

Продавец погасил судебную задолженность за использование изображений героев чужой видеоигры. Об этом сообщили в ГУ ФССП России по Новосибирской области.

Известно, что 35-летний мужчина продавал текстильную продукцию, на которой был изображен товарный знак финской компании. Речь идет о рисунках птиц на вещах.

Таким образом предприниматель нарушил исключительное право на товарный знак иностранного издателя. Однако выплачивать штраф сибиряк не спешил.

Тогда в дело вмешались судебные приставы. Они постановили запретить совершение регистрационных действий машины должника марки BMW 530D.

− Поскольку гражданин запланировал снять с учета автомобиль, ему понадобилось обратиться в Службу судебных приставов, чтобы снять запрет, − рассказали в ГУ ФССП России по региону.

Мужчина был вынужден оплатить задолженность. После этого с его авто сняли все ограничения.

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