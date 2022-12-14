В Новосибирске отменили два концерта Валерия Меладзе

В Новосибирске отменили сразу два концерта Валерия Меладзе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске отменили сразу два концерта Валерия Меладзе. Выступления должны были состояться 26 и 30 апреля 2023 года.

— Мероприятие отменено. Билеты на него можно будет вернуть, — сообщает портал по продаже билетов «Кассы. ру».

Отметим, что билеты на концерты продолжали продаваться до последнего, несмотря на то, что информация об отмене концертов появилась в СМИ намного раньше. В ДК Железнодорожников, где должно было состояться выступление отвечали, что «концерты стояли в плане».

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Они стоят в плане мероприятий, но на сайте еще не появились (подробнее).

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