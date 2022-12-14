В Новосибирске таксист-мигрант получил 4 года колонии за изнасилование девушки

Подсудимый получил 4 года колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске 29-летний таксист получил срок за изнасилование 23-летней пассажирки в салоне. Преступление произошло в ночь на 30 апреля 2022 года в Ленинском районе.

По данным следствия, около 04:15 потерпевшая села в такси в районе площади Маркса и поехала в центр города. В этот момент гражданин Узбекистана решил напасть на нее.

- Подсудимый свернул с назначенного маршрута на улицу Ракитная, нашел безлюдное место и остановил автомобиль, заблокировав двери. Затем откинул спинку водительского сидения, пересел назад и, подавляя сопротивление, совершил изнасилование, а затем иные действия сексуального характера по отношению к 23-летней потерпевшей, - сообщила КП- Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Александра Федорова.

Девушка сбежала от таксиста и написала заявление в полицию. Подозреваемого оперативно задержали и арестовали. Следователи возбудили уголовные дела об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Подсудимый ранее не был судим, но с 2020 года находился на территории РФ, где работал незаконно.

- Подсудимый вину категорически не признал, мы просили назначить ему 6 лет лишения свободы по совокупности преступлений. Суд назначил ему 4 года лишения свободы в колонии общего режима, - прокомментировали КП-Новосибирск в прокуратуре Ленинского района.

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