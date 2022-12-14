Студент юридического факультета НГУЭУ погиб в зоне спецоперации

Андрею Ярцеву было 22 года. Фото: НГУЭУ

В зоне СВО погиб студент юридического факультета НГУЭУ Андрей Ярцев. О трагедии сообщили в официальной группе университета «ВКонтакте».

Андрею было 22 года. 28 января ему бы исполнилось 23.

Как рассказали в НГУЭУ, парень поступил в университет по завершении службы по контракту в армии.

− Андрей принимал активное участие в спортивной жизни университета, был волонтером и судьей ГТО, − отметили в публикации.

Тренер молодого человека по легкой атлетике Марина Щербатенко вспоминает, что он был очень скромным и отзывчивым. Вел активный образ жизни, никогда не пропускал тренировки и занятия по физкультуре.

Интересно, что в зону СВО Андрей отправился добровольцем. Студент взял академический отпуск и отправился защищать интересы России.

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