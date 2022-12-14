Следователи выезжали на осмотр места ЧП. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске 33-летнего мужчину нашли мертвым под окнами девятиэтажки на улице Экваторная, 2 в Советском районе. Трагедия случилась в среду, 14 декабря.

— Проводится доследственная проверка по факту обнаружения на придомовой территории одного из домов в Советском районе тела 33-летнего мужчины. Следователи выезжали на осмотр места происшествия, — пояснили КП-Новосибирск в областном Следственном комитете.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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