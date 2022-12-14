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НовостиЭкономика14 декабря 2022 10:59

В банкоматах Сбера можно бесплатно вносить наличные на карты других банков

Теперь в банкоматах Сбера можно пополнять карты «Мир» любых российских банков
Фото: Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк

Фото: Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк

Сделать это можно, прислонив банковскую карту либо смартфон, к которому она привязана, к устройству. Комиссия за эту услугу не взимается.

Константин Подвальный, директор дивизиона «Управление сетью устройств самообслуживания» Сбербанка:

- Сегодня 90% наших банкоматов принимают наличные на карты «Мир» сторонних банков, а уже в следующем году это функция заработает во всех банкоматах Сбера. Учитывая, что наша сеть устройств самообслуживания - крупнейшая в России, мы уверены, что такой сервис будет очень востребован.