«В жизни не видел такой фабрики!»: чем Новосибирск удивил московского автостопера

Московского автостопера в Новосибирске удивили фабрикой по производству питьевой воды. Фото: Иван МАКЕЕВ

Своими впечатлениями специальный корреспондент «Комсомольской правды» из Москвы поделился в прямом эфире Радио «Комсомольская правда».

О Новосибирске Владимир Ворсобин отозвался как о прекрасном городе, о котором вспоминает с нежностью. Первым его с фотографом Иваном Макеевым встретил мэр Анатолий Локоть: показал журналистам город. А местный производитель DIO пригласил на свою фабрику посмотреть, как добывают и упаковывают в бутыли питьевую воду.

На заводе новосибирского производителя роботы быстро и ловко управляются с тяжеленными бутылками. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Лично я никогда в жизни не видел фабрики по производству воды. Оказывается, большие бутыли, которые я вижу в офисных кулерах, производятся как раз на подобных предприятиях. Для меня все было удивительным. Мне рассказали о процессе очистки воды: дело в том, что ее не просто чистят, а снабжают дополнительными веществами, потому что полностью очищенная дистиллированная вода для организма вредна. Поэтому, когда ее добывают, не просто фильтруют, но и обогащают добавками, количество и состав которых подбирают технологи. Я, конечно, не специалист, но мне там понравилось, экскурсия была очень интересная! - рассказал Владимир Ворсобин.

Женщин здесь берегут: если и разрешают переносить бутыли, то только пустые. Фото: Иван МАКЕЕВ

Воду для производства новосибирская фабрика добывает на своей территории в одной из трех артезианских скважин глубиной 130 метров в лесу Академгородка.

- Для меня оказалось сюрпризом, что в любом месте можно проткнуть дырку на несколько сотен метров, чтобы добраться до артезианской воды, и с помощью фильтров сделать ее пригодной для питья. Еду по России и постоянно обогащаю свои знания. Теперь, когда вижу воду в бутылках, знаю, как ее производят. Думал поначалу, что это достаточно простецкое производство, а оказалось, что там большие автоматизированные линии. Роботы затаскивают, вытаскивают большие бутыли воды, а люди только наблюдают, - поделился эмоциями московский журналист.