В зоне СВО погиб 42-летний мобилизованный из Бердска Антон Сниткин

В ходе специальной военной операции погиб 42-летний мобилизованный из Бердска Антон Сниткин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе специальной военной операции погиб 42-летний мобилизованный из Бердска Антон Сниткин. На СВО он был призван в конце сентября.

— Антон Викторович погиб при исполнении воинского долга, сражаясь за правое дело, защищая жителей Донбасса и отстаивая интересы нашей Родины, — сообщили в администрации города Бердск. — Мы склоняем голову перед доблестью и мужеством наших воинов. Их подвиг достоин вечной памяти!

Антон Сниткин родился в Казахстане, позже вместе с семьей переехал жить в Бердск. В 2001 году он поступил в Новосибирское высшее военно-командное училище. После его окончания отправился служить на Кавказ. У него остались родители и сын. Родные и близкие Антона вспоминают его как коммуникабельного, доброго и отзывчивого человека.

Церемония прощания с Антоном Сниткиным пройдет 15 декабря с 12:00 до 13:00 по адресу: ул. М. Горького, 44 (Кафедральный собор Преображения Господня).

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