«Могли задохнуться внутри»: сибирячка рассказала, как полицейский потушил загоревшуюся легковушку

Сотрудники ДПС перекрыли дорогу, а полицейский (в центре) тушил автомобиль. Фото: Предоставлено отделом ГИБДД по Татарскому району

В Новосибирской области полицейский помог спастись матери с дочерью из горящей машины. Ранее КП-Новосибирск писала, что ЧП случилось 8 декабря в городе Татарске на улице Ленина:

- Мой «ВАЗ-2110» был полностью исправен, я постоянно проходила осмотр на СТО. Мы с дочерью поехали за покупками, на светофоре в центре города из под приборной панели пошел дым. Я заглушила двигатель и сразу открыла дверь,закричав дочери,чтобы она выходила с машины. Сработала сигнализация, и двери заблокировало. Если бы не открыли, задохнулись бы внутри, - рассказала КП-Новосибирск Оксана Дворко.

Женщина стала просить водителей о помощи, но никто не остановился. Затормозила только полицейская «ГАЗель» с водителем Сергеем Казаковым, он вышел на помощь. Мужчина достал огнетушитель и потушил возгорание под капотом. А инспекторы ДПС, Сергей Костяев и Никита Бондаренко, перекрыли движение.

- Вечером я позвонила в дежурную часть полиции и спросила данные моего "ангела хранителя". Не каждый в наше время остановится и поможет в беде. Он настоящий герой. Я очень рада,что есть такие сотрудники в нашей полиции. Дай Бог здоровья ему и его семье, - сообщила Оксана Дворко.

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