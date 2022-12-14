В Новосибирске произошло около трех тысяч пожаров в 2022 году

В 2022 году на территории Новосибирска произошло около трех тысяч пожаров. Фото: Сергей ГАПОН

В 2022 году на территории Новосибирска произошло около трех тысяч пожаров. Такие данные озвучили в мэрии города.

В огне погиб 41 человек, еще 107 получили различные травмы.

Основные причины возгораний – это неосторожное обращение с огнем и нарушение правил использования электроприборов, а также печного оборудования.

− При возникновении чрезвычайных ситуаций обращайтесь по телефонам: 051, 218-68-88, − подчеркнули в мэрии Новосибирска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber