В Новосибирске произошло около трех тысяч пожаров в 2022 году

В 2022 году на территории Новосибирска произошло около трех тысяч пожаров.
Фото: Сергей ГАПОН
В 2022 году на территории Новосибирска произошло около трех тысяч пожаров. Такие данные озвучили в мэрии города.
В огне погиб 41 человек, еще 107 получили различные травмы.
Основные причины возгораний – это неосторожное обращение с огнем и нарушение правил использования электроприборов, а также печного оборудования.
− При возникновении чрезвычайных ситуаций обращайтесь по телефонам: 051, 218-68-88, − подчеркнули в мэрии Новосибирска.
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