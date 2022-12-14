Новосибирск ждет самая холодная ночь в декабре

В ночь на 15 декабря температура опустится до -38. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Новосибирск пришла очередная волна похолодания. Синоптики рассказали, что в ночь на 15 декабря наступят сильные морозы до -38 градусов.

— В ближайшие три дня погода ожидается морозная погода. Потом, к концу этой недели, ждем повышения температуры со снегопадами. Ночь на 15 декабря будет самой холодной, с температурой -28…-33 градуса, по области местами до -38. Днем сохраняется низкий фон -20…-25 градусов, местами до -30. Будет малооблачно и без осадков, с переменным ветром 2-7 метров в секунду, — рассказали КП-Новосибирск в Западно-Сибирском гидрометцентре.

На следующий день, 16 декабря, температура ночью повысится до -23…-28, днем — до -16…-21 градусов. Немного теплее станет 17 декабря: ночью будет уже от -21 до -26 градусов, днем — так же от -16 до -21.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер