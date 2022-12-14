В новосибирском институте создадут два опытных образца самолета «Партизан»

Два опытных образца самолета «Партизан» создадут в Новосибирске. Фото: Фонд перспективных исследований

Два опытных образца самолета «Партизан» создадут в Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени Чаплыгина (СибНИА). Об этом на пресс-конференции 14 декабря сообщил директор института Владимир Барсук.

Речь идет о самолете с системами сверхкороткого взлета и посадки. Работы планируют завершить в 2023 году. Впоследствии авиатехнику хотят представить на форуме МАКС-2023.

− Следующий год у нас будет связан с изготовлением двух опытных образцов. Это смешанный летательный аппарат, есть электрическая и тепловая силовые установки, − отметил директор СибНИА.

Данный самолет начали создавать в Новосибирске в 2019 году. Заказчиком выступает Фонд перспективных исследований. Предполагается, что дальность полета аппарата будет составлять 1000 километров, а максимальная скорость − свыше 300 километров в час.

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