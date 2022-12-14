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НовостиОбщество14 декабря 2022 9:48

В Новосибирске вернули отопление в 151 дом на правом берегу

Ремонтные бригады справились с порывами на теплотрассах
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске восстановили отопление на правом берегу.

В Новосибирске восстановили отопление на правом берегу.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Тепло вернулось в 151 дом на правом берегу Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

Специалисты подали теплоснабжение в дома на улице Аэропорт в Заельцовском районе и на улице Декабристов в Октябрьском районе.

Все работы завершили до 22 часов 13 декабря. После этого управляющие компании начали запускать отопление в жилых домах и учреждениях.

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