В Новосибирске вернули отопление в 151 дом на правом берегу

В Новосибирске восстановили отопление на правом берегу.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Тепло вернулось в 151 дом на правом берегу Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.
Специалисты подали теплоснабжение в дома на улице Аэропорт в Заельцовском районе и на улице Декабристов в Октябрьском районе.
Все работы завершили до 22 часов 13 декабря. После этого управляющие компании начали запускать отопление в жилых домах и учреждениях.
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