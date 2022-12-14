Заключенные обыграли в футбол надзирателей колонии и ветеранов ФК «Новосибирск»

Заключенные новосибирской колонии выиграли в футбол у спортивных тренеров. Фото: ФК «Новосибирск».

Сборная осужденных, команда ГУФСИН и ветераны новосибирского футбола провели товарищеский матч на спортплощадке лечебно-исправительного учреждения для больных туберкулезом. Об этом сообщили в группе футбольного клуба «Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

В состав команды ФК «Новосибирск» вошли заместитель генерального директора клуба Александр Яблоков и тренер вратарей Александр Ерохин.

В дополнительное время в финальном матче победила команда заключенных со счетом 3:1. Этот перевес возник не из-за того, что футболисты играли в поддавки, объяснил КП-Новосибирск пресс-атташе ФК «Новосибирск» Дмитрий Кондратьев.

– В колониях находится много крепких, здоровых парней, которые в молодости занимались футболом, и вполне неплохо это делают сейчас, притом на своей территории. А состав ветеранов – это взрослые, почти пожилые люди, им тяжело противостоять молодым в силу физических особенностей. Хотя мастерством наверняка они были повыше, – рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Кондратьев.

Поражение ветеранов футбола объяснили молодостью соперников. Фото: ФК «Новосибирск».

Осужденным достался переходящий кубок.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как осужденные станцевали «Калинку», поддержав российскую сборную на олимпиаде.

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