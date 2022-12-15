Жительница Новосибирска обвиняет бригаду рабочих в мошенничестве с ремонтом квартиры

Женщина обращалась в полицию. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жительница Новосибирска обвиняет ремонтников в мошенничестве. Ирина Озерова заключила с фирмой договор. Она утверждает, что за 2,5 месяца бригада должна была сделать ей чистовой ремонт в квартире.

- Я им перевела больше миллиона рублей. Черновую отделку они закончили, а вот дальше начались проблемы. Рабочие перестали выполнять работу. Открещивались то тем что болеют, то говорили, что материалов нет, то еще разные отмазки придумывали, - рассказала КП-Новосибирск Ирина Озерова, хозяйка квартиры.

Женщине надоело ждать, и она расторгла договор с фирмой. Сейчас она требует вернуть ей часть денег.

- Я просила по-хорошему, но мне отвечали, мол, я неправильные реквизиты указываю. И после этого тишина. Я отправила им досудебную претензию и написала в прокуратуру, чтобы они помогли разобраться. Планирую подавать в суд, - говорит женщина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber