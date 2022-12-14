Новосибирцам назвали районы с самым чистым воздухом 14 декабря

Новосибирцев предупредили о смоге 14 декабря. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 14 декабря, новосибирцев предупредили о смоге. В некоторых местах уровень загрязнения воздуха достигает 7 баллов из 10 возможных. В Дзержинском районе Новосибирска зафиксировали превышение уровня фенола. Расскажем, в каких районах на данный момент безопаснее всего находиться на улице.

По данным сервиса Air Voice, в самом Новосибирске есть несколько точек, где воздух более-менее чистый. Это улица Первомайская, 224 в Первомайском районе (4 балла), улица Арбузова, 4/26 (4 балла) и улица Ляпунова, 1 (4 балла) в Советском районе. В жилом комплексе «Сигма» и коттеджном поселке «Горки» в Академгородке более благоприятный условия – там уровень загрязнения воздуха составляет всего 3 балла.

В городе Искитим 3 балла, в селе Новопичугово в Ордынском районе Новосибирской области – тоже 3.

Однако эксперты предупреждают, что в течение дня ситуация может ухудшиться.

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