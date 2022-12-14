«Выстроились в паровозик»: в Новосибирске на Красном проспекте столкнулись 9 машин

Паровозик из 9-ти машин выстроился на Красном проспекте в Новосибирске. Фото: стоп-кадр.

Днем в среду, 14 декабря, на Красном проспекте в Новосибирске выстроился «паровозик» из машин. Там, по словам очевидца, столкнулись 9 авто. Об этом он рассказал КП-Новосибирск.

– ДТП произошло в районе пересечения с улицей Романова. Там пешеходный светофор. Видимо, авто стояли в небольшой пробке. А тот, который последний, ударил в эту всю шеренгу авто. Он не справился с управлением и собрал все эти 9 машин! Получается, не соблюдал, скорее всего, скоростной режим. А между авто, которые стояли в пробке, судя по всему, была незначительная дистанция, – предположил автоэксперт Вячеслав Ашурков, ставший очевидцем аварии.

По предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших.

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