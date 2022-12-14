Командир батальона «Вега» Панферов поделился мощным рецептом против ОРВИ и гриппа

Андрей Панферов дал рецепт чудодейственного средства для профилактики гриппа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Командир элитного добровольческого батальона «Вега», первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов рассказал КП-Новосибирск, как бойцы лечатся от гриппа и ОРВИ. Рецепт стимулирующего коктейля от командира «Веги»: на полстакана кипяченой воды добавить 20 капель женьшеня или элеутерококка и 2 таблетки янтарной кислоты. Перед применением отвара лучше проконсультироваться с врачом.

– Его нужно принимать в течение двух недель – с утра, натощак. Это очень хорошо укрепляет иммунитет и поддерживает организм при ОРВИ и в начале заболевания. Рецепт применяю давно, в свое время мне его подсказал медицинский отряд в Первую чеченскую кампанию, – рассказал КП-Новосибирск Андрей Панферов.

В подразделении есть небольшой процент заболевших военнослужащих, которые подхватили вирус во время увольнительных. К ним приезжают врачи из больницы № 34.

Рецепт применяют для профилактики вирусных заболеваний, так как болеть добровольцам некогда – идет интенсивная боевая подготовка. При этом большая часть отряда привита от гриппа и коронавируса, в помещениях есть бактерицидные лампы и ингаляторы, организована система вентиляции.

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