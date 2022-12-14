За ними не успевает даже камера: в Новосибирском зоопарке сняли на видео двух детенышей эдиповых тамаринов

В Новосибирском зоопарке имени Шило в семье эдиповых тамаринов пополнение. Фото: стоп-кадр из видео Анны Новиковой

В Новосибирском зоопарке имени Шило в семье эдиповых тамаринов пополнение. На свет появились два очаровательных малыша. Их сняла на видео постоянная посетительница зверинца Анна Новикова.

Эдипов тамарин – это вид игрунковых обезьян. У них бело-коричневая шерсть и забавная «грива» на голове.

Анна Новикова показала, какими шустрыми являются детеныши. Они ловко перепрыгивают с ветки на ветку, как будто играя в догонялки. За ними не успевает даже камера!

− Как им весело вдвоем. Не сидят на месте, − отметила сибирячка.

Действительно, малыши проводят много времени вместе. А родители внимательно наблюдают за игрой детенышей со стороны.

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