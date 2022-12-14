Вахтовик устроил драку в новосибирском хостеле

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

Первый сигнал тревоги поступил в Дежурную часть Агентства в 11:12 утра из хостела на проспекте Карла Маркса. Причиной вызова экипажа ГБР-73 стал нетрезвый 40-летний мужчина, не желающий выселяться из общежития. Выводя дебошира на улицу, гвардейцы вряд ли догадывались, что им предстоит встретиться с неадекватным постояльцем еще три раза.

Следующий вызов в тот же самый хостел бойцы ГБР-73 приняли в 14:18. Вернувшийся мужчина снова проник в комнату и отказывался уходить. Его второе пришествие прошло по уже привычному сценарию - скандал с администратором, разговор с гвардейцами и последующий выход на улицу с вещами.

В третий раз постоялец вернулся в хостел в 16:25. На этот раз прибывшим сотрудникам Агентства пришлось задержать мужчину и передать его полиции. В ходе задержания стали понятны и причины поведения правонарушителя. Мужчина приехал из Красноярска работать вахтовым методом в одно из новосибирских предприятий, но был уволен и остался без средств к существованию. На последние деньги мужчина купил бутылку алкоголя и закуску, на оплату койко-места денег не осталось.

В полиции красноярец долго не задержался и вернулся в общежитие в 00:08 ночи. На этот раз его визит вылился в драку с другими вахтовиками, и настойчивый дебошир был задержан в четвертый, последний, раз. Впрочем, ночевать на морозе мужчине не пришлось - последующие часы он провел в отделении полиции.