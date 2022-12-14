Мобилизованный из Новосибирской области погиб в зоне СВО в ноябре

Житель Черепановского района Константин Рихтер погиб в зоне поведения спецоперации.
Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
Житель Черепановского района Константин Рихтер погиб в зоне поведения спецоперации. Об этом сообщили на сайте администрации.
Сибиряк скончался 10 ноября 2022 года. Военнослужащему было 45 лет.
Как отметили в администрации Черепановского района, Константин погиб, выполняя боевое задание. Он проявил стойкость и мужество и не отступил перед опасностью.
− Он показал настоящий пример отваги и стойкости. Гибель Константина – это наша общая утрата и общая боль, − написали на сайте.
Администрация и Совет депутатов района выразили искренние соболезнования родным и близким новосибирца.
Церемония прощания с Константином состоялась сегодня, 14 декабря.
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