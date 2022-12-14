Авиакомпания «Аэрофлот» увеличила время полета из Новосибирска в Таиланд из-за закрытого неба Лаоса

Туристам из Новосибирска придется дольше добираться до Таиланда. Фото: Мария ЛЕНЦ

Авиакомпании «Аэрофлот» пришлось продлить время полета в Таиланд из городов Сибири и Дальнего Востока. Причина в том, что государство Лаос закрыло свое воздушное пространство для полетов авиакомпании, и самолетам приходится делать большой крюк. Об этом сообщили на сайте Ассоциации туроператоров (АТОР).

Самолеты в зависимости от модели будут либо останавливаться на дозаправку, либо лететь через воздушное пространство Мьянмы. В среднем время полета из Новосибирска до Таиланда увеличится на 2 часа.

Другим авиакомпаниям путь через Лаос пока открыт.

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