В Новосибирске с крупного холдинга взыскали 9,5 млн рублей налоговой задолженности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске организация задолжала по налогам 9,5 млн рублей. Руководство фирмы знало об этом, но никаких мер к погашению задолженности не принимало. При этом приставу исполнителю было известно, что компания-должник оказывает множество услуг другим организациям. В связи с чем, были приняты меры к обращению взыскания на дебиторскую задолженность. Однако это не сработало.

– Выяснилось, что эта компания входит в состав холдинга должника. При этом банковские счета крупной организации, которая занимается грузоперевозками, сельхозпродукцией в городе и области, пустые. Судебный пристав установил имущественное положение должника-фирмы. Оказалось, что на компанию зарегистрировано несколько авто: два УАЗа, один КАМАЗ, три LADA, – уточнили в УФССП по Новосибирской области.

Пристав вручил должнику требование о предоставлении машин в отдел для наложения ареста. Однако руководитель заявил, что это невозможно. По его словам, часть из машин были разобраны, а часть – в ремонте. Однако пристав опроверг эти убеждения, ведь транспорт передвигался по городу. Руководителя предупредили, что машины арестуют принудительно.

Директор понял, что работа может встать и нашел деньги для полного погашения долга.

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