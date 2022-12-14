В Новосибирской области у пятерых человек диагностировали корь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эпидситуация по кори ухудшилась в Новосибирской области. Как сообщает мэрия города со ссылкой на Роспотребнадзор региона, в ноябре 2022 такой диагноз поставили пятерым сибирякам. Один из заболевших – ребенок. Известно, что все пациенты ранее от кори не прививались.

– Для заболевания характерны следующие симптомы: высокая температура, кашель, конъюнктивит, сыпь, которая сохраняется до 7 дней. При этом корь у взрослых протекает тяжелее, чем у детей. В в 3% случаев у них она осложняется пневмонией, бронхитом, энцефалитом, синуситом, – уточнили в мэрии Новосибирска.

Единственный надежный способ защиты от кори – иммунизация. Планово детей вакцинируют в год, затем в шесть лет.

Взрослых, у которых нет сведений о прививках, вакцинируют до 35 лет. А тех, кто входит в группы риска, до 55.

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