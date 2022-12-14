В Новосибирской области к Новому году срубят около 20 тысяч хвойных деревьев

В Новосибирске началась заготовка деревьев для Нового года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новогодние деревья рубят в лесохозяйственных предприятиях 16 районов Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды региона.

В приобских борах и длинных полосах хвойных лесов рубят сосны и ёлки, а в лесах возле Салаирского кряжа заготавливают пихту.

Всего до 31 декабря планируют срубить около 20 тысяч деревьев, что на 10 тысяч меньше, чем в прошлом году. Судя по опросам населения, сейчас этого количества будет достаточно.

– Такие рубки не наносят вреда экологии, наоборот, прореживание позволяет другим деревьям получать больше света и пространства для роста, – сообщили в пресс-службе министерства.

Заготовку организуют 26 мобильных групп вместе с сотрудниками правоохранительных органов.

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