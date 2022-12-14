Комик Азамат Мусагалиев придумал новое название для Новосибирска в честь певца с усами

Азамат Мусагалиев предложил назвать Новосибирск в честь Игоря Николаева.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Комик и телезвезда Азамат Мусагалиев из команды КВН «Камызяки» пошутил с новосибирской сцены про переименование столицы Сибири. Он предложил назвать город Игорь Новониколаевск в честь старого имени Новосибирска и знаменитого певца.
Юмористы выступали 11 декабря в Доме ученых и 12 декабря в концертном комплексе имени Маяковского. Они шутили не только про переименование, но и про Новогоднюю столицу, размеры районов города, а также вспомнили нескольких известных личностей, которые родились в Новосибирске.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что после спектакля с Николаем Цискаридзе собралась толпа на площади Ленина.
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