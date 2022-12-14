Комик Азамат Мусагалиев придумал новое название для Новосибирска в честь певца с усами

Азамат Мусагалиев предложил назвать Новосибирск в честь Игоря Николаева. Фото: Евгения ГУСЕВА

Комик и телезвезда Азамат Мусагалиев из команды КВН «Камызяки» пошутил с новосибирской сцены про переименование столицы Сибири. Он предложил назвать город Игорь Новониколаевск в честь старого имени Новосибирска и знаменитого певца.

Юмористы выступали 11 декабря в Доме ученых и 12 декабря в концертном комплексе имени Маяковского. Они шутили не только про переименование, но и про Новогоднюю столицу, размеры районов города, а также вспомнили нескольких известных личностей, которые родились в Новосибирске.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что после спектакля с Николаем Цискаридзе собралась толпа на площади Ленина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber