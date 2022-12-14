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НовостиОбщество14 декабря 2022 4:33

Мэр Новосибирска взял на контроль восстановление отопления в жилых домах после ремонта теплосетей

Тепло поступает в квартиры с опозданием
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Мэр Новосибирска усилил контроль за поступлением тепла в квартиры.

Мэр Новосибирска усилил контроль за поступлением тепла в квартиры.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил синхронизировать работу специалистов СГК и управляющих компаний, чтобы отопление в квартирах восстанавливали своевременно. Об этом он сообщил главам администраций районов в ходе аппаратного совещания в мэрии.

– У нас есть средства, чтобы ликвидировать аварии. Но подача тепла непосредственно в квартиры запаздывает. Это вопросы синхронизации работы ремонтных бригад и управляющих компаний. Нужно, чтобы люди вечером вернулись домой и не почувствовали этого дискомфорта, – подчеркнул мэр.

Градоначальник поручил усилить работу с некоторыми управляющими компаниями, которые запаздывают с подключением тепла после устранения дефектов.

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