Мэр Новосибирска взял на контроль восстановление отопления в жилых домах после ремонта теплосетей

Мэр Новосибирска усилил контроль за поступлением тепла в квартиры.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил синхронизировать работу специалистов СГК и управляющих компаний, чтобы отопление в квартирах восстанавливали своевременно. Об этом он сообщил главам администраций районов в ходе аппаратного совещания в мэрии.
– У нас есть средства, чтобы ликвидировать аварии. Но подача тепла непосредственно в квартиры запаздывает. Это вопросы синхронизации работы ремонтных бригад и управляющих компаний. Нужно, чтобы люди вечером вернулись домой и не почувствовали этого дискомфорта, – подчеркнул мэр.
Градоначальник поручил усилить работу с некоторыми управляющими компаниями, которые запаздывают с подключением тепла после устранения дефектов.
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