В Новосибирске 10 трамваев модернизуют за 110 миллионов рублей

В Новосибирске обновят 10 трамваев. Фото: Правительство НСО.

В Новосибирске модернизуют 10 трамваев за 110 миллионов рублей из областного бюджета. Деньги будут выделять ежегодно до 2025 года, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Трамваи улучшают в депо в Кировском районе. Там расположено российско-белорусское предприятие «БКМ-Сибирь». Из Беларуси поставляют кузовы трамвая с сиденьями, поручнями и электропроводкой, а в Новосибирске собирают и укомплектовывают вагоны. За 6 лет там модернизировали 37 трамваев.

Напомним, износ трамваев в Новосибирске составляет 78 %.

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