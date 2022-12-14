Новосибирцы рассказали, какие доходы ожидают в 2023 году

Фото: Мария ЛЕНЦ

В исследовании приняли участие более 1000 пользователей Работа.ру из Новосибирска.

В среднем без привязки к отрасли работы новосибирцы ожидают доход размером 78 400 рублей в месяц. Идеальным доходом респонденты назвали сумму в 103 300 рублей. По всей России ожидаемый доход составил 84 000 рублей в месяц, а идеальный - 135 000 рублей.

Самые высокие ожидания наблюдаются у работников отраслей IT и телекома (126 300 рублей), производства и агропрома (99 700 рублей), строительства (99 400 рублей), а также банков и финансов (84 300 рублей) и транспорта (78 700 рублей).

Различия ожидаемого и идеального доходов в зависимости от отрасли работы составили от 6% до 36%. Наибольшее различие заметно в сферах производства и агропрома (36%), охраны и безопасности (25%), ретейла (22%), бухгалтерии (20%) и в IT (20%).

Наименьшие различия ожидаемого и идеального уровней дохода наблюдаются в отраслях строительства (6%), банков и финансов (8%), транспорта (9%) и общественного питания (14%).

Место проведения опроса: Россия, Новосибирск

Исследуемая совокупность: экономически активное население старше 18 лет Размер выборки: более 1000 респондентов Время проведения: декабрь 2022 года

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