В Новосибирске сотрудник ГИБДД помог доставить в больницу женщину, у которой начались роды. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В Новосибирске сотрудник Госавтоинспекции помог доставить в больницу беременную женщину. У нее начались роды. Ей нужна была срочная помощь врачей.

– 12 декабря командир 2 взвода 2 роты 1 батальона ПДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Новосибирску капитан полиции Денис Петрюк нес службу по осуществлению контроля работы экипажей в Новосибирске. Утром в районе площади Энергетиков к полицейскому обратился водитель «Ниссана». Он пояснил, что его жена рожает. Попросил помочь экстренно доставить супругу в роддом, – рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Сотрудник ГИБДД доложил о случившемся в дежурную часть. Затем Денис Петрюк включил спецсигналы и сопроводил машину с роженицей до больницы.

Благодаря гаишнику женщине вовремя оказали медицинскую помощь.

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