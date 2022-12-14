Новосибирцев предупредили о загрязнении воздуха фенолом 14 декабря

В Новосибирске ухудшилось качество воздуха. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В среду, 14 декабря, уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг 8 баллов из 10 возможных. Об этом сообщают специалисты сервиса Air Voice.

– Метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе, – также предупреждают в Западно-Сибирском гидрометцентре.

В Дзержинском районе зафиксировали превышение уровня фенола – токсичного вещества со специфическим запахом гуаши. При вдыхании он попадает в организм человека и может вызвать нарушения нервной системы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber