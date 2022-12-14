Новосибирцев предупредили о загрязнении воздуха фенолом 14 декабря

В Новосибирске ухудшилось качество воздуха.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
В среду, 14 декабря, уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг 8 баллов из 10 возможных. Об этом сообщают специалисты сервиса Air Voice.
– Метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе, – также предупреждают в Западно-Сибирском гидрометцентре.
В Дзержинском районе зафиксировали превышение уровня фенола – токсичного вещества со специфическим запахом гуаши. При вдыхании он попадает в организм человека и может вызвать нарушения нервной системы.
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