Пробки в 7 баллов сковали заснеженные улицы Новосибирска утром 14 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирск утром 14 декабря сковали семибалльные пробки. Также на дорогах произошло сразу несколько аварий. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали Титова, Троллейную, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Заторы на Ватутина, Станиславского и Котовского. Пробки на Блюхера, Новогодней, Октябрьском мосту. ДТП и глухой затор на площади Труда. Пробки на Широкой, Станционной, проезде Энергетиков.

На правом берегу заторы на Кирова, Добролюбова, Большевистской. Не проехать по улицам Восход, Никитина и Бориса Богаткова.

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