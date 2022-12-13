В Новосибирской области на Северном объезде лоб в лоб столкнулись две иномарки

В Новосибирской области на Северном объезде столкнулись две иномарки. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирской области на Северном объезде столкнулись две иномарки. ДТП случилось вечером во вторник, 13 декабря.

— Усталость водителя, который гнал Toyota Vellfire с Владивостока за Урал, сыграла роковую роль. Сегодня, около 20:00, на трассе Р-254 на Северном объезде, в районе посёлка Рыбачий, он столкнулся лоб в лоб с автомобилем Nissan March, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

По словам очевидцев, водители автомобилей получили только небольшие травмы. Поскольку обе машины праворульные, столкновение левыми частями было не столь травмирующим.

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