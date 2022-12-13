Должны были попасть в Кызыл: мошенник за 9 тысяч прокатил трех пассажиров по Новосибирску

Вместо Республики Тыва пассажиры оказались на улице Дягтерева в Дзержинском районе Новосибирска. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошеннику из Барнаула, который кинул на деньги трех пассажиров, вынесли приговор в Новосибирске. Подробностями истории поделились в ГУ МВД России по региону.

Это произошло в июле 2021 года. В интернете мужчина наткнулся на объявление – пользователи Сети искали перевозчика, чтобы добраться из Новосибирска в столицу Республики Тыва Кызыл.

Сибиряк решил провернуть аферу. Он связался с этими людьми и сообщил, что готов довезти их до нужного места за 9 тысяч рублей – по 3 тысячи с каждого пассажира. Хотя на самом деле выполнять заказ мужчина не собирался.

Потерпевшие перевели ему необходимую сумму. После этого сибиряк вызвал клиентам такси. Однако вместо Республики Тыва пассажиры оказались на улице Дягтерева в Дзержинском районе Новосибирска.

− На улице Дягтерева водитель такси объявил пассажирам, что поездка окончена, и высадил их, − рассказали в МВД. − Потерпевшие обратились за помощью в полицию.

Спустя некоторое время мошенника задержали – им оказался 40-летний житель Барнаула. Полицейские выяснили, что мужчина получил деньги и заказал такси, указав в пункте назначения улицу в Новосибирске. Барнаульца заключили под стражу.

В итоге злоумышленнику дали один год в колонии общего режима.

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