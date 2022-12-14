Новосибирской пенсионерке, сломавшей обе руки, выплатят компенсацию

Женщина запнулась об арматуру. Фото: предоставлено Марией Мамонтовой

Новосибирской пенсионерке, сломавшей обе руки, в Академгородке, выплатят компенсацию. Об этом сообщила дочка пострадавшей.

- С виновником мы заключили мировое соглашение. Он компенсирует операцию, восстановление и моральный ущерб, - рассказала КП-Новосибирск Мария Мамонтова, дочка пострадавшей.

Напомним, что инцидент произошел 12 ноября. В тот день пенсионерка запнулась об арматуру, припорошенную снегом. После обращения в больницу у нее диагностировали перелом обеих рук.

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