Новосибирской пенсионерке, сломавшей обе руки, выплатят компенсацию

Женщина запнулась об арматуру. Фото: предоставлено Марией Мамонтовой
Новосибирской пенсионерке, сломавшей обе руки, в Академгородке, выплатят компенсацию. Об этом сообщила дочка пострадавшей.
- С виновником мы заключили мировое соглашение. Он компенсирует операцию, восстановление и моральный ущерб, - рассказала КП-Новосибирск Мария Мамонтова, дочка пострадавшей.
Напомним, что инцидент произошел 12 ноября. В тот день пенсионерка запнулась об арматуру, припорошенную снегом. После обращения в больницу у нее диагностировали перелом обеих рук.
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